Пара воспитывает 4 общих детей.

Украинская телеведущая Валентина Хамайко официально вышла замуж. После 18 лет совместной жизни вместе с любимым Андреем Онистратом, который сейчас служит в ВСУ, они решили сыграть свадьбу.

Об этом рассказала сама Валентина в своем Instagram и показала трогательные фото с события.

"Мы уже узнали, что такое жить и в радости и в горе... Научились ссориться и мириться, родили 4 детей. Успели обвенчаться, но не расписывались. Вчера наверстали и это", - написала невеста.

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Интересно, что на праздничное событие Хамайко не надевала фату на голову и решила выбрать длинное белое платье собственного бренда. По словам телеведущей, свой образ она придумала так:

"Забежала с детьми в шоурум и уже через 10 мин была готова прожить вместе еще одно важное событие в нашей жизни! Муж тем временем создавал для меня самый красивый букет".

К слову, на свадьбу пара пригласила небольшую компанию. В частности, на празднике были только самые родные.

"С нами были самые родные. Дети, но не все, потому что Михаил сдавал экзамены, а Соломия предпочла собственные дела. И сестра с племянниками", - отметила невеста.

Однако после празднования влюбленным пришлось попрощаться, ведь Андрею нужно возвращаться на службу.

"Андрей снова едет в командировку... Собирает форму, оружие и уезжает. На сколько - до конца неизвестно. Как всегда, 2-3 недели за несколько последних дней превратились в 2-3 месяца. Всегда ужасно нервничаю... Но пока еще позволю себе насладиться вчерашним днем", - отметила Валентина.

К слову, для Хамайко это уже второй официальный брак. Женщина вышла замуж в 23 года, однако быстро развелась с экс-возлюбленным.

Напомним, ранее Хамайко призналась, как война изменила отношения с мужем.

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