Украинская телеведущая Валентина Хамайко официально вышла замуж. После 18 лет совместной жизни вместе с любимым Андреем Онистратом, который сейчас служит в ВСУ, они решили сыграть свадьбу.
Об этом рассказала сама Валентина в своем Instagram и показала трогательные фото с события.
"Мы уже узнали, что такое жить и в радости и в горе... Научились ссориться и мириться, родили 4 детей. Успели обвенчаться, но не расписывались. Вчера наверстали и это", - написала невеста.
Интересно, что на праздничное событие Хамайко не надевала фату на голову и решила выбрать длинное белое платье собственного бренда. По словам телеведущей, свой образ она придумала так:
"Забежала с детьми в шоурум и уже через 10 мин была готова прожить вместе еще одно важное событие в нашей жизни! Муж тем временем создавал для меня самый красивый букет".
К слову, на свадьбу пара пригласила небольшую компанию. В частности, на празднике были только самые родные.
"С нами были самые родные. Дети, но не все, потому что Михаил сдавал экзамены, а Соломия предпочла собственные дела. И сестра с племянниками", - отметила невеста.
Однако после празднования влюбленным пришлось попрощаться, ведь Андрею нужно возвращаться на службу.
"Андрей снова едет в командировку... Собирает форму, оружие и уезжает. На сколько - до конца неизвестно. Как всегда, 2-3 недели за несколько последних дней превратились в 2-3 месяца. Всегда ужасно нервничаю... Но пока еще позволю себе насладиться вчерашним днем", - отметила Валентина.
К слову, для Хамайко это уже второй официальный брак. Женщина вышла замуж в 23 года, однако быстро развелась с экс-возлюбленным.
Напомним, ранее Хамайко призналась, как война изменила отношения с мужем.