Угасли в 2024-м: украинские звезды, которых не стало в этом году

В этом году оборвалась жизнь Вячеслава Узелкова, Ирины Фарион, Виталия Билоножко и других.

2024 год стал настоящим испытанием для многих украинских звезд, а для кого-то он стал последним. Несмотря на яркие достижения и памятные события, были и моменты, когда сердца украинцев наполнялись грустью и скорбью. Потери, которые мы пережили в этом году, стали не только личным горем для их родных и близких, но и общей раной для всего народа.

Этот год забрал у украинцев талантливых актеров, музыкантов, спортсменов, режиссеров и других выдающихся личностей. УНИАН предлагает вспомнить звезд, которые угасли в этом году, но сделали немалый вклад в украинскую культуру, а их творчество навсегда запечатлелось в истории.

Виталий Билоножко

Сердце народного артиста Украины Виталия Билоножко перестало биться 9 января. Основатель музыкального фестиваля "Мелодия двух сердец" ушел из жизни в возрасте 70 лет. Свои последние дни знаменитость провел в больнице. Долгое время артист боролся с сахарным диабетом, но в январе его состояние внезапно ухудшилось. Причиной смерти стала остановка сердца. В творчестве Билоножко такие песни: "Половина сада цветет", "Мелодия двух сердец", "Будет праздник", "А яблоки падают", "Я люблю тебя, жизнь", "За столом собирается семья".

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"До самого сердца пронизывали слова песен, которые мчались серебряными струнами души певца, как молитва, как завещание, как поучение, как воспоминание о детстве... Его харизма, искренность и открытость, которыми словно обнимал бархатным баритоном, навеки будут звучать в наших сердцах..." - говорилось в заметке Буринского городского совета.

Людмила Алфимова

22 февраля 2024 года не стало заслуженной артистки Украины Людмилы Алфимовой. Выдающаяся актриса, известная своими ролями в культовых фильмах "Свадьба в Малиновке" и "За двумя зайцами", отошла в вечность на 89-м году жизни.

Свои последние дни артистка провела в селе Печера в Винницкой области, где ее и не стало. Похоронили Алфимову 23 февраля. За всю свою длительную карьеру Людмила Ивановна снялась в более 40 фильмах, а озвучила около 170.

Дмитрий Капранов

16 апреля оборвалась жизнь писателя и общественного активиста Дмитрия Капранова. В день смерти ему внезапно стало плохо из-за проблем с сердцем. Позже его брат - Виталий Капранов - сообщил, что у мужчины произошел разрыв аорты, что привело к моментальной смерти. Он пытался спасти брата, но было поздно:

Дмитрий умер у меня на руках. Я делал ему искусственное дыхание и массаж сердца, но, к сожалению, это было бессмысленно, потому что порвалась аорта.

Писателя похоронили на Байковом кладбище в Киеве. На момент смерти ему было 56 лет. Вместе братья выпустили сборник "Сказки Деда Панаса", а также основали издательство "Зеленый пес".

Богдан Козак

Во Львове 28 мая этого года умер народный артист Украины Богдан Козак. Его не стало на 84-м году жизни. Похоронили знаменитость на следующий день после смерти на Лычаковском кладбище во Львове. Большую часть своей жизни Козак посвятил театру. Он работал актером в Национальном театре имени Марии Заньковецкой, а также был преподавателем во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Богдан Николаевич сыграл роли в фильмах "Хозяин", "Павел Полуботок", "Время собирать камни". Также он был награжден Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко.

Ирина Фарион

Языковед, профессор и экс-депутат Ирина Фарион трагически погибла 19 июля во Львове. Знаменитость убили прямо посреди улицы. Мужчина выстрелил в языковеда, после чего скрылся. С огнестрельным ранением головы в тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Несмотря на попытки врачей спасти ее, сердце Фарион остановилось навсегда.

Ирина Дмитриевна была известна своей радикальной и иногда даже скандальной позицией относительно украинского языка. Ее методы часто были жесткими, но важно указать, что она посвятила свою жизнь исследованию и изучению украинского языка и культуры.

Валерий Бассель

Украинский актер театра и кино, театральный режиссер Валерий Бассель умер 8 сентября. Кинозвезда сыграл роли в более 50 фильмах за время своей карьеры и стал заслуженным артистом Украины. В частности, его можно было увидеть в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Волшебный голос Джельсомино", "Зеленый фургон", "Шулер", "Одесса-мама", "Анка с Молдаванки".

Бассель основал собственный театр "Суета сует", а также служил в Одесском академическом театре кукол. На момент смерти ему было 85 лет.

Юрий Рябченко

В сентябре гостевой редактор "Лиги смеха" сообщила печальную весть, что не стало украинского юмориста, участника проекта "Лига смеха" Юрия Рябченко. Покойный комик был наиболее известен как артист команды "Николь Кидман".

"Большая потеря в лигосмешной семье. Ушел из жизни Юра Рябченко - актер и автор команды "Николь Кидман", "Луганская сборная", "Другой Мир", "До Лампочки" (ВНУ Луганск), "СНУки" (ВНУ Луганск), большой талант и просто хороший человек", - отметила тогда редактор.

Богдан Сташкив

Народный артист Украины Богдан Сташкив погиб в ДТП на Закарпатье 7 октября. Он не справился с управлением авто, в результате чего оно слетело на обочину и перевернулось. 67-летний исполнитель скончался на месте происшествия из-за несовместимых с жизнью травм.

В начале 2000-х украинский певец основал детский конкурс-фестиваль "Запад-ХХI века". А также он был известен благодаря своим песням, в частности, "Золотая осень", "Только ты", "Мой листопад", "Поверь мне" и тому подобное.

Вячеслав Узелков

Знаменитого украинского боксера и фитнес-тренера Вячеслава Узелкова не стало 9 ноября в возрасте 45 лет. Свои последние дни спортсмен провел в больнице в Виннице, где его сердце остановилось. Долгое время у Узелкова были проблемы со здоровьем. Он пережил сложную операцию на сердце. А позже стало известно, что состояние тренера ухудшилось и он впал в кому, в которой находился неделю. В его сердце было очень много тромбов, и в конце концов, оно не выдержало. Вячеслава похоронили в родной для него Виннице.

"Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения", - говорилось в заявлении Украинской федерации бокса.

Яков Ткаченко

Жизнь звезды фильма "Довбуш" Якова Ткаченко оборвалась в декабре этого года. Актер встал на защиту страны еще в начале полномасштабного вторжения. Сначала он служил в рядах ТрО, а затем присоединился к 3-й штурмовой бригаде. Однако совсем недавно артист погиб на фронте во время выполнения боевого задания. При жизни он сыграл во многих картинах, среди которых: "Красный", "Припутни", "Бесславные крепостные", "Цена правды".

"На щите Яков Ткаченко... Один из самых талантливых украинских актеров. Настоящий рыцарь. Настоящий друг", - написал кинорежиссер Олесь Санин.

Напомним, ранее мы писали, кто из украинских знаменитостей стал родителями в этом году. Кто-то из звезд решился стать родителями впервые, а кто-то в этом году стал многодетной семьей.

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