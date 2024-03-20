Он с начала войны осудил российскую агрессию.

Актер и юморист "Лиги смеха" Иван Люленов, который родом из Молдовы и сейчас активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами, рассказал о своих родителях.

Оказалось, что родные с начала войны не сразу поддержали сына относительно проукраинской позиции. Поэтому у них случались споры.

"Мы сначала немножко конфликтовали, когда началась война. Потом я понял, что так не нужно, я не хочу с ними ссориться, потому что многие семьи из-за этого распадаются. Я все налаживал. Потом они поняли меня и мою позицию. И они стараются не провоцировать, чтобы не было ссор", - сказал Иван в интервью Славе Демину.

Он также добавил, что родители иногда получают жалобы на него от родственников, которые не разделяют взглядов и поступков Ивана.

"Да, у моих родителей были проблемы. Им говорили: "Пообщайтесь с Ваней, что он там говорит, пусть помолчит немножко. Ему нужны проблемы?". Так им говорили какие-то тети, родственники", - отметил актер.

Мужчина говорит, что там трудно влиять на сознание людей, ведь они тоже смотрят пропагандистские каналы страны-агрессора и ментально в Советском союзе. Правда, родители Ивана уже не потребляют такой контент.

Напомним, недавно певец-копия Олега Винника рассказал о родителях в оккупации.

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