Сейчас Ивана Люленова знают как певца и комика.

Артист из Молдовы Иван Люленов стал известным в Украине благодаря проекту "Лига смеха". В составе команды "Стояновка" он дважды завоевывал кубок победителя. Впервые - под тренерством Игоря Ласточкина, а во второй раз - под наставничеством певицы Оли Поляковой.

Сейчас Ивана Люленова знают как певца и комика, и не в последнюю очередь он обязан своей карьерой первому тренеру Игорю Ласточкину. По его словам, именно Игорь воспитал его как юмориста.

Игорь очень талантливый тренер. Он тянул на себе очень большую часть работы. И на самом деле был не тренером, а частью команды. Он писал вместе с нами, придумывал, подсказывал, помогал. Воспитывал нас и очень многому научил", - рассказал юморист.

Видео дня

В этом году Иван Люленов и сам занял кресло тренера "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3" и признался, что его тренерский подход кардинально отличается. Он убежден, что цель юмористического проекта - не только помогать военным, но и открывать новые таланты. Поэтому себя как наставника Иван в шутку называет некрасивой подружкой, которая всегда остается в тени.

Игорь Ласточкин очень помогает своим командам - дописывает, дорабатывает номера. Я не такой. Я не центральная фигура в команде. Я лишь дополнение, как некрасивая подружка. Стараюсь не вмешиваться в их органический рост", - высказался Иван Люленов.

Кроме того, он добавил, что достаточно требователен как судья "Лиги смеха. Волонтерский десант 3", ведь часто критикует выступления команд-участников. По его мнению, в честной критике и заключается уникальность проекта.

Лига Смеха. Волонтерский десант 3" - это не только юмористический проект, но и волонтерская акция с важной благотворительной целью. Каждую пятницу в 20:00 на телеканале ТЕТ команды-участники соревнуются не за кубок победителя, а за право доставить помощь военным - FPV-дроны и автомобили. Увеличивайте градус позитива и смейтесь с пользой вместе с большой премьерой на ТЕТ.

Вас также могут заинтересовать новости: