Ведущий рассказал, как им удается сохранять чувства и понимание с любимой.

Известный украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов приоткрыл завесу личной жизни. Знаменитость признался, были ли в их с ведущей Екатериной Осадчей браке кризисы.

В интервью ТСН.ua телезвезда признался, что они с любимой не сталкивались с проблемами в отношениях. Во время войны, когда многие пары в украинском шоу-бизнесе развелись, они наоборот стали ближе, а их брак крепче. По словам Горбунова, он считает, что избежать кризисов им удалось благодаря отсутствию длительных разлук и проведению много совместного времени с детьми.

"К счастью, у нас не было кризиса. Думаю, благодаря детям и тому, что мы рядом. Когда люди на расстоянии друг от друга, это может стать серьезной проблемой. В таком случае давняя трещина только увеличивается и может довести до полного разрыва. Думаю, в крепких семьях такого нет, однако, бесспорно, война - это испытание для всех нас", - поделился знаменитость.

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Юрий также рассказал, как они с семьей проводят время. Как известно, супруги воспитывают двух общих сыновей - Ивана и Даниила - а у Екатерины есть еще старший сын Илья, который сейчас учится за границей. Шоумен говорит, что выходные он всегда посвящает жене и детям. Семья старается находить время для отдыха и путешествует по Украине, но Горбунов не скрывает, что мечтает после окончания войны поехать за границу в отпуск.

"Со всей семьей мы выезжали на отдых только до войны. Летом мы просто дома, в Киеве. На выходных я стараюсь не погружаться в работу, чтобы хоть как-то восстановиться. Очень мечтаю, что после победы мы снова поедем куда-то на море", - рассказал ведущий.

Напомним, ранее Катя Осадчая отреагировала на громкий скандал с P.Diddy. Ведущая назвала причины, почему вероятные преступления рэпера лишь сейчас получил огласку.

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