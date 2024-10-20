Мужчина порадовал семейным контентом.

Известный украинский ведущий и актер Юрий Горбунов умилил кадром с семьей.

Мужчина опубликовал в своем Instagram фото с женой Екатериной Осадчей и двумя общими сыновьями. Семья в полном составе ехала в машине и позировала на камеру.

"Квартет", - лаконично подписал фотографию Горбунов.

Видео дня

Куда именно направлялась звездная семья - Юрий не отметил.

К слову, Екатерина выбрала светлую верхнюю одежду и была без макияжа. Ведущий одел черную куртку и улыбался на камеру. Дети Иван и Данил сидели на заднем сиденье и тоже смотрели в кадр.

Кстати, у Осадчей еще есть старший сын Илья от предыдущих отношений. Ему сейчас 22 года. Известно, что парень учится за границей и редко видится со звездной мамой. По словам Екатерины, у Ильи хорошие отношения как с Юрием, так и с младшими братьями.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко рассказала об изменениях в отношениях между приемными детьми. По ее словам, дети не сразу нашли общий язык, но сейчас Ангелина проявляет заботу к Марселю: кормит малыша и помогает ему чистить зубы.

Вас также могут заинтересовать новости: