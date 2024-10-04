Ведущая назвала вероятные причины, почему этот скандал только сейчас получил огласку.

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась мыслями относительно одного из самых громких скандалов в Голливуде с американским рэпером P. Diddy. Как известно, его обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете.

О скандальных вечеринках рэпера стало известно на весь мир в сентябре этого года. Сейчас исполнитель находится под арестом, а количество судебных исков на него только увеличивается.

В свое время, когда Осадчая еще была ведущей "Светской жизни", она успела пообщаться чуть ли не со всеми участниками "белых вечеринок" P. Diddy, которых обвиняют в замалчивании преступлений. Речь идет, в частности, о Бейонсе, Рианне, Джастине Тимберлейке, Пэрис Хилтон и других.

Украинская знаменитость говорит, что ей обидно, что о таких преступлениях стало известно только сейчас. Она считает, что об этом скандале знали давно, но почему-то придали огласке сейчас.

"Это происходило в течение последних тридцати лет. И то, что это только сейчас начали расследовать... Да, есть определенные причины из-за американского законодательства. Но я уверена, что об этом знали давно. То, что это стало известно сейчас, меня это расстраивает. Если есть настолько отложенные преступления, то тогда о преступлениях, которые происходят сейчас мы узнаем через 30 лет. Так не должно быть. Конечно, есть это желание правосудия, того, чтобы все было по закону. Но то, что это происходит с таким огромным опозданием, это отложенное правосудие", - убеждена Екатерина.

По мнению ведущей, есть причины, по которым это дело всплыло на поверхность только сейчас. Она предполагает, что таким образом в США хотят отвлечь внимание от чего-то более масштабного.

"Мое предположение, что это в преддверии выборов. Или отвлекают внимание от чего-то", - отметила Осадчая.

К слову, рэпер P. Diddy отвергает любые обвинения в сексуальном насилии. Сейчас он находится под арестом и ждет суда. Во время обысков в его имении ФБР обнаружило наркотики, оружие и более тысячи бутылок детского масла. Прокуроры заявляют, что исполнитель организовывал сексуальные перформансы, во время которых накачивал жертв наркотиками и принуждал их к половым актам.

Среди пострадавших были несовершеннолетние. Ходят слухи, что одной из таких жертв мог быть певец Джастин Бибер. А среди мировых знаменитостей, которые были могли быть свидетелями насилия и молчали об этом много лет, Наоми Кэмпбелл, Уилл Смит, Снуп Догг, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес и другие.

Напомним, ранее еще 120 человек подали в суд на рэпера P. Diddy. Стало известно, что самой молодой жертве было всего 9 лет.

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