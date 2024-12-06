Украинский актер Игорь Портянко рассказал о предновогодней комедии "Збори ОСББ", о съемках с кумирами современной молодежи, и целесообразно ли сейчас снимать комедии.

Вы сыграли в предновогодней комедии "Збори ОСББ", которая выйдет на большие экраны уже 12 декабря. Расскажите о своем персонаже.

В фильме я играю Пашу - учителя истории. В комедии вы сможете заметить, что Паша разрывается между собственной совестью и комфортной жизнью. Он очень любит свою жену и делает все, что она попросит. Поэтому соседи дали ему прозвище "подкаблучник".

Что из съемок больше всего запомнилось? Вот с чем будете ассоциировать этот съемочный процесс, вспоминая его через несколько лет?

Видео дня

Атмосфера на съемочной площадке царила невероятная. Несмотря на мой большой опыт в киноиндустрии, работа в проекте с десятью главными актерами, которые одновременно находились на одной съемочной площадке, стала для меня настоящим открытием. Рабочий процесс к тому же был очень слаженный, я действительно буду вспоминать его много лет.

Как вам работалось в команде вместе с непрофессиональными актерами, кумирами современной молодежи?

Кумиры современной молодежи работали, как настоящие профессиональные актеры. Мы очень сдружились с ними на съемочной площадке и нам было легко работать вместе.

Что подумали, когда только прочитали сценарий? И какой отзыв об этой истории можете дать сейчас, после съемочного процесса?

Честно признаюсь, после прочтения сценария в моей голове не возникло ни одного сомнения, я сразу дал согласие. На роль Паши у меня не было проб. Я не впервые работаю со студией "Мамахихотала", и каждый раз, когда мы начинаем совместную работу, это всегда очень интересно. Именно поэтому мы снова решили довериться друг другу и начать работать в этом проекте.

Почему украинцам стоит посмотреть этот фильм? Чем он особенный?

"Збори ОСББ" - это фильм о добре.

Как вообще - важен ли сейчас развлекательный контент? Почему "шутить" - важно? Обоснуйте.

Я считаю, что развлекательный контент сейчас очень важен. Каждый день украинцы находятся в постоянной стрессовой ситуации, а шутка - это выход из этого депрессивного состояния. У меня есть знакомый, который находится на передовой и он периодически пересматривает комедийный сериал, который мы выпустили до полномасштабного вторжения. И это доказывает, насколько такой контент сейчас важен.

Какая атмосфера царит на съемочной площадке во время съемок комедии? Чувствуется, что создается что-то лайтовое или рабочий процесс всегда серьезный, независимо от жанра фильма?

По собственному опыту знаю, что всегда хочется, чтобы все пазлы проекта сложились в единое целое. Ведь материал замечательный, режиссеры, актеры - настоящие профессионалы. Мечтаю, чтобы результат получился действительно крутым. На съемочной площадке всегда царит атмосфера серьезной работы, но это совсем не исключает шуток и импровизации. Ведь именно сочетание профессионализма и творческой атмосферы позволяет создавать действительно качественный продукт.

С началом полномасштабной войны вы перешли на украинский язык. Расскажите о вашем опыте. Вы мгновенно перешли или постепенно? Насколько это было сложно?

До начала полномасштабного вторжения я был украиноязычным, однако мое окружение преимущественно разговаривало на русском. Поскольку сейчас на украинском разговаривает большинство, перейти полностью на украинский было легче, и ты даже начинаешь думать исключительно на украинском.

Есть ли у вас традиции, связанные с благотворительностью/помощью ВСУ. Например, ежедневные донаты или встречи с военными.

Конечно, мы со всей семьей помогаем и поддерживаем ВСУ. Многие наши коллеги из театра сейчас на фронте, и мы часто собираем средства для них. Все мои знакомые также приобщаются к этому важному делу. Донат сегодня должен быть как гигиена: он так же важен, как помыть руки.

Если придет повестка, то какие будут ваши действия? Задумывались ли над этим? Может проходили обучение/курс по оказанию медицинской помощи?

Если я буду нужен, я конечно пойду. Для меня это абсолютно нормально.

Что вы смотрите, чтобы отдохнуть/перезарядиться? Какой контент сейчас нравится?

На данном этапе я ничего не смотрю, но иногда перечитываю старые книги и пытаюсь переосмыслить их по-новому. Например, "Московиада" Юрия Андруховича, "Человек по имени Уве" Фредрика Бакмана, все произведения Эрнеста Хемингуэя.

Поделитесь, о какой роли мечтаете? Что это за персонаж или жанр фильма/сериала? И почему?

Больше всего меня привлекает жанр - трагикомедия. Но сейчас конкретной роли, о которой я бы мечтал, у меня нет.