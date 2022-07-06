Украинский актер предложил выпускать военнообязанных за границу на 1-2 недели к семье.

Украинский актер Тарас Цымбалюк, который недавно развелся с женой, отреагировал на заявление Генштаба о контроле перемещения военнообязанных.

На своей странице в Instagram секс-символ украинского кино выложил пост, в котором заговорил о необходимости выпускать за границу мужчин, не состоящих на службе. По его мнению, это позволит украинцам сохранить свои семьи и избежать развода.

"Наши люди сейчас по всему миру. Большинство не по собственному желанию, мягко говоря. Все чаще слышу от окружающих истории о "выставке" наших женщин за рубежом, которые 3 или 4 месяца находятся без своих мужчин. Конечно, у всех все индивидуально, но из-за подобного многие семьи перестают существовать как одно целое. Кто-то встречает там новые эмоции, кто-то работу, профессию. Некоторые не собираются возвращаться. Ощутимый процент там и останется, строя свое будущее. Почему бы не выпускать мужчин, которые не в рядах ВСУ, за границу в свои семьи на ограниченный срок-1-2 недели?",- написал актер.

Также он отметил, что представителям культурно-информационного фронта "100% не место на передовой".

"Есть целый пласт украинских профессионалов, которые раньше / до войны за рубежом зарабатывали деньги не только для своих семей, но и для Украины. Сейчас эти мужчины сидят дома. Думаю, можно было бы урегулировать режим выезда и возвращения в период обстоятельств военного времени. Да, есть мужчины, которые действительно нужны украинской армии, вооруженным силам Украины, потому что больше всего пользы нашему государству в это тяжелое время они могут принести именно взяв в руки оружие. Они имеют желание, военное образование, опыт и навыки. Но это касается далеко не всех", - отметил Цымбалюк.

Звезда считает странным решение не выпускать за границу мужчин, которые никогда не имели дела с оружием и могут принести больше пользы нашей стране, если будут продолжать заниматься тем, что хорошо умеют, поднимая тем самым экономику. Заявление Генштаба относительно контроля перемещения военнообязанных между областями Украины актер тоже считает не совсем удачным.

"Я здесь сейчас не собираюсь лишний раз отстаивать интересы, например, культурно-информационного фронта и подчеркивать его силу, или ставить в пример массу сфер, которые сейчас поддерживают экономику на плаву. И этим людям 100% не место на передовой. Еще более сейчас странно закрыть мужчин по своим населенным пунктам (по прописке) и выпускать только с разрешения военкомата", - подытожил Цимбалюк.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Генштабе Вооруженных Сил Украины заявили об утверждении Порядка предоставления разрешения гражданам Украины, которые находятся на воинском учете, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) в военное время. Разрешение должно выдаваться от 30 суток до года.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что никаких указаний на препятствование перемещению лиц не было, но военнообязанные должны стать или восстановиться на воинском учете. По его словам, те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Сегодня, 6 июля, Залужный заявил, что Генштаб отменяет порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным.

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