На развод пары повлияла война.

Украинский актер, звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк сообщил о разводе с супругой Тиной, с которой был вместе четыре года. Он отметил, что им нужно двигаться дальше, но по отдельности.

"Мы с Тиночкой больше не пара. Даже после прекрасных 4 лет вместе такое бывает. Чтобы продолжить оставаться счастливыми, должны выбрать разные дороги. Безгранично благодарен за это время. Жизнь продолжается", – написал Тарас в инста-сториз.

Тина Антоненко также написала пост на своей странице, в котором поблагодарила Тараса за совместно прожитые годы. Девушка отметила, что они не смогли пережить войну.

"Мы с Тарасом больше не пара. Война – большое испытание абсолютно для всех пар, и некоторые из них это испытания не проходят. Наша не стала исключением. Я благодарю за эти 4 года. Самые длинные отношения в моей жизни. Спасибо за любовь, верность, красоту путешествий, которую мы увидели вдвоем, за опыт и развитие", – отметила Тина.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк рассказал, как его родные выжили в Мариуполе.

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