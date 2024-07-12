Возлюбленный Высоцкой с первых дней полномасштабного вторжения находится на фронте.

Известная украинская телеведущая Татьяна Высоцкая, которая ранее рассказала о родственниках в РФ, поделилась мыслями мужа-военного относительно окончания войны в Украине. Она также ответила, где отбывает службу любимый.

Сразу после 24 февраля 2022 года избранник ведущей Алексей Высоцкий пополнил ряды ВСУ. В армию он присоединился добровольно. На вопрос о том, сколько еще продлится война в Украине, военный отвечает, что долго.

"Вы знаете, мне очень нравится в нем то, что он старается не драматизировать. Война не стала для него неожиданностью. Он готовился к вторжению. Принял свой выбор, смирился с тем, что произошло. Сейчас он говорит, что это надолго. И добавляет, что мы все успеем повоевать. Думаем о сыне, которому 21 год. Где бы ему еще поучиться необходимым навыкам и знаниям, потому что когда они есть, спокойнее и самому, и близким. Страшно, но об этом надо думать уже сейчас", - рассказала Татьяна в интервью для OBOZ.UA.

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Телезвезда также поделилась, что сейчас Алексей служит на военном телевидении Минобороны. Он работает выпускающим редактором. Преимущественно мужчина находится на прифронтовых территориях, но бывают ротации, по словам Татьяны. Тогда ее любимый приезжает домой, в Киев.

"Муж готовился к войне задолго до вторжения, говорил мне, что она неизбежна. В начале 2022 года пошел в военкомат, восстановил военный билет. Собирал потихоньку вещи, что-то докупал. Где-то за месяц до страшного февраля посадил меня рядом на диван: "Хочу поговорить, ты же понимаешь, что я не смогу не пойти. Я хочу, чтобы эта война не передалась нашим детям, остановилась на мне, поэтому ты будешь беречь детей, а я вас защищать". А сказать "не пущу!" - это вообще не про нас. Это странная фраза от жены мужу, которую он идет защищать. Разве я могла сказать "нет"? Это его выбор, и мне надо было его принять - вот и все. Сначала он служил в теробороне на Киевщине, потом воевал на востоке, где получил две контузии. Позже вернулся к журналистской деятельности", - добавила Высоцкая.

Напомним, ранее Татьяна Высоцкая рассказала, как вывозила родителей из оккупированного Херсона.

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