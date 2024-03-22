Ее родные не могли уехать из своих домов.

Украинская телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала о родителях, которые пережили оккупацию на Херсонщине.

В начале войны ее муж ушел на фронт, а ей пришлось с детьми остаться дома. Но через некоторое время Татьяну уговорили выехать к родственникам в безопасное место в Хмельницкую область. Однако параллельно в опасности оказались ее мама и папа, а также родители мужа. Они находились в родном для Высоцкой городе Херсоне, который оккупировали враги с первых дней. Два месяца родственников невозможно было оттуда вывезти.

"Мои родители выехали из оккупации в апреле. Когда Херсон был в оккупации. Мужа родители, они маломобильные, он младший сын, а я старшая дочь, поэтому они более пожилые люди. Они были в оккупации. И уже после деоккупации, когда муж был на войне, а свекровь была больна очень, я их вывозила на скорых. Это было так тяжело без света", - рассказала Татьяна в интервью Алине Доротюк.

После этого мама и отец ведущей уехали в Молдову, но потом вернулись и живут в Киеве. Однако, к сожалению, 80-летняя свекровь Высоцкой, которая имела перелом бедра, умерла.

"Мы ее не смогли здесь спасти, она через неделю умерла, но у нас в подъезде живет мой свекор и старший брат мужа, который за ним ухаживает", - добавила ведущая.

Она говорит, что родным трудно привыкнуть к новому месту, поэтому они верят, что смогут вернуться когда-то в свои дома в Херсоне.

Напомним, ранее телеведущая Татьяна Высоцкая рассказала о родственниках в РФ, с которыми прекратила общение.

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