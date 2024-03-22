Она прекратила общение с ними после 24 февраля 2022 года.

Украинская телеведущая Татяна Высоцкая рассказала о родственниках в стране-агрессоре, которые поддерживают кровавую политику Кремля.

Она отметила, что родня не интересуется ее жизнью и верит всему, что видит на пропагандистских каналах.

"У нас есть родственники в России, конечно, а у кого их нет? С которыми не общаемся, не очень интересуются. То есть они вообще не написали, не позвонили, за все время полномасштабного вторжения. Есть даже такие, которые действительно верят в то, что рассказывает российский телевизор. Там вы знаете все, что построено на шовинизме и империализме, очень трудно выбить из людей. Ты не можешь достучаться, если человеку очень нравится один из таких базисов личности "Я великий, я причастен к величию, наша литература великая, наша страна великая, у нас есть ядерное оружие. И мы всех их здесь держим", - рассказала Высоцкая в интервью журналистке Алине Доротюк.

Однако ведущая не жалеет о потере связи с такими родственниками и охарактеризовала их так:

"А что ты можешь сделать, если орда хочет держать мир и они к этому причастны? Если человек хочет быть причастным к этому Великому... Для меня этот вопрос очень понятный и четкий - до свидания, все!".

Но после победы Украины Татьяна не исключает, что они будут просить прощения за свои слова.

"Мне кажется, что мы просто обречены к тому, что все равно они наши соседи, мы все равно будем тем или иным образом взаимодействовать, потому что это просто невозможно иначе", - добавила женщина.

Напомним, ранее актриса Виталина Библив шокировала историей о родственниках, которые поддерживают Россию.

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