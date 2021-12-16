Певец посетил публичное мероприятие в пиджаке на голое тело.

72-летний известный российский певец Валерий Леонтьев появился на публике в пиджаке на голое тело и буквально шокировал поклонников своим внешним видом.

Фото Леонтьева на концерте по случаю 60-летия со дня открытия Кремлевского дворца в Москве опубликовал светский обозреватель Феликс Грозданов в Instagram.

"Валерий Леонтьев на 12 лет старше Кремлевского дворца, которому отмечают 60 лет со дня открытия", – отметил он в подписи.

Еще один снимок певец разместил на своей странице в соцсети, подписав его словами: "Вечный и молодой Кремль".

На фото Леонтьев позирует в атласных классических брюках и пиджаке синего цвета на голое тело.

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Фанаты звезды уверены, что не так давно он сделал ряд пластических операций.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев длительное время не появлялся на публике, он перенес несколько операций.

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Автор: Виолетта Орлова