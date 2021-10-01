Леонтьева на фото узнали далеко не все.

Известный российский шоумен Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева пригласили на ужин друзей, среди которых был и артист Валерий Леонтьев, он изменился до неузнаваемости.

Общее фото опубликовано на странице Галкина в Instagram.

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"Вчера к нам на ужин заезжали наши друзья, по совместительству жюри "Голос 60+" в полном составе. Стас Намин с семьей, Валера Леонтьев, Лайма Вайкуле, Олег Газманов с Мариной. Очень весело посидели!" - написал юморист.

Поклонники сразу же осыпали комплиментами звездную компанию, особенно Пугачеву. А вот Леонтьева узнали далеко не все:

Кто такой Валерий Леонтьев

Леонтьев - известный российский певец. Самые известные композиции артиста - "Казанова", "Ты меня не забывай", "Исчезли солнечные дни".

Записал более 20 альбомов, многие из которых расходились миллионными тиражами. За тираж альбомов "Дело вкуса" и "Грешный путь" удостоен премии World Music Awards (Best selling Soviet Artist of the Year).

Леонтьев (неофициально с 1972 года, а официально с 1998 по сегодняшний день) женат на Людмиле Яковлевне Исакович (род. 1953). Людмила живёт в Майами с 1992 года. Детей у супругов нет.

Сайт "Миротворец" внес Валерия Леонтьева в раздел "Чистилище" за пересечение границы аннексированного Крыма и концерты, проведенные там в 2014 и 2015 годах.

Автор: Ольга Робейко