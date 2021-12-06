72-летний артист появился на публике впервые за последние полгода.

Известный российский певец Валерий Леонтьев длительное время не появлялся на публике. Как оказалось, он перенес несколько операций.

Читайте такжеПеремены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)И вот он заявился на "Песню года" в эпатажном образе - в кожаных брюках и в леопардовом пиджаке. Соответствующим фото поделился Telegram-канал "НеМалахов".

"Валерий Леонтьев после тяжелой операции на глаза еле видит, ходит в затемненных очках", - говорится в сообщении.

Как узнало издание КП, в марте Леонтьеву оперировали глаза, а до этого он перенес тяжелую операцию на ногах - из-за поврежденных менисков.

СМИ неоднократно писали, что причиной проблем с глазами могла неудачная пластическая операция, из-за которой веки артиста не закрывались до конца.

Ранее известный российский шоумен Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева пригласили на ужин друзей, среди которых был и артист Валерий Леонтьев, он изменился до неузнаваемости.

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Автор: Ольга Робейко