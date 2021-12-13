По словам блогерши, они продолжают общаться.

Украинская блогерша-миллионница София Стужук впервые прокомментировала, в каких отношениях она с экс-возлюбленным Саши Бо-Игорем Пустовитом. По словам девушки, Игорь ей нравится.

Об этом она рассказала в Instagram.

Знаменитость несколько дней провела в компании Пустовита. Вместе блогеры ходили в рестораны, путешествовали по заснеженным Карпатам и делились совместными кадрами.

Вместе с Игорем София впервые попробовала традиционное гуцульское блюдо - банош.

На вопрос подписчицы, нравится ли ей Пустовит, Стужук ответила утвердительно.

"Я не общаюсь с людьми, которые мне не нравятся", - отметила блогер и опубликовала фото с Пустовітом и своей подругой.

Также София ответила на еще один вопрос относительно новых отношений.

"А что у вас с Игорем Пустовитом?"– спросил фоловер блогера.

Она ответила, что начала общаться с мужчиной в октябре 2021.

Оказалось, у нас много общего... Продолжаем общаться, как видите, – написала Стужук.

Читайте такжеСтужук, Пустовит, Омович: топ-5 украинских блогеров, которые "перекроили" свое тело (фото)Как сообщал УНИАН, украинская блогерша-миллионщица София Стужук заинтриговала фолловеров романтическими кадрами с бывшим мужем своей коллеги и подруги Саши Бо - Игорем Пустовитом. Пара вместе отдыхает в Буковеле.

Саша Бо после скандального развода с Игорем Пустовитом впервые показала своего нового бойфренда. Девушка опубликовала ролик, на котором они сидят на балконе. Саша умостилась на руки молодого человека и пила белое вино. Потом пара поцеловалась.

Экс-муж Саши - Игорь Пустовит - также долго не скучал. После развода он практически сразу показал свою новую девушку. Они уже успели вместе отдохнуть в Греции.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Марта Гичко