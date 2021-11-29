В СМИ появилась информация о новом избраннике Саши.

Украинская блогер-миллионник Саша Бо после скандального развода с Игорем Пустовитом впервые показала своего нового бойфренда. Девушка опубликовала ролик, на котором они сидят на балконе. Саша умостилась на руки молодого человека и пила белое вино. Затем пара поцеловалась.

Позже в СМИ появилась информация, что ее новым избранником стал врач-стоматолог Платон Тарнавский. Они вместе учились в университете. И хоть Саша показала возлюбленного со спины, он "спалился" на своей страничке в Инстаграмм.

Читайте такжеУкраинская певица похвасталась самым дорогим подарком от мужа-продюсераПлатон опубликовал снимок с дня рождения Александра Залиско, на которое пошел вместе с Бо. Но когда он понял, что "спалился", сразу закрыл свою страничку.

"Главное, чтобы тебе было тепло внутри и ты была счастлива", "Глаза светятся от счастья", "Я так рада за вас", "Красивая пара", - пишут поклонники.

Напомним, экс-супруг Саши - Игорь Пустовит - также долго не скучал. После развода он практически сразу показал свою новую девушку. Они уже успели вместе отдохнуть в Греции.

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Автор: Диана Могилевич