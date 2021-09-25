Пара сфотографировалась на морском побережье в объятиях.

Украинский блогер Игорь Пустовит, который со скандалом разошелся с женой и тоже блогершей Сашей Бо, отдыхал в Греции уже с новой девушкой.

Ее в своих сториз мужчина запостил вместе с впечатлениями от поездки.

У блогера поинтересовались, почему он скрывает от своих подписчиков новую пассию, на что Пустовит выложил совместное фото с девушкой, прикрыв ее лицо смайликом.

Пара сфотографировалась на морском побережье в обнимку.

Примечательно, что девушка Пустовита, кажется, совсем не переживала из-за новой популярности, которую получила на фоне скандала, и позировала на камеру в кружевном купальнике.

В одном из сториз Пустовит признался, что после разгромного интервью, в котором рассказал отвратительные подробности из своей супружеской жизни, чувствует себя значительно лучше.

"Такое интересное состояние, будто после исповеди, будто оставил всю грязь позади и дальше иду максимально чистый. Не могу сказать, что начинаю все сначала, потому что начинаю с колоссальным опытом, завершив боевую школу. С пониманием того, как не надо и неправильно, но с огромной надеждой на искренность и взаимность в отношении всего в будущем", – ответил блогер.

Как пишут "Галицькі гроші", новой избранницей оказалась 23-летняя девушка из Калуша Лина Сидор.

Что предшествовало

Саша Бо дала интервью Маше Ефросининой, в котором рассказала о булимии, издевательствах мужа и о "кошмаре", в котором она жила все эти годы. На ее заявление уже успел отреагировать и сам Игорь, дав интервью Славе Демину. Там он опровергает слова Бо и объясняет свою точку зрения.

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Автор: Виолетта Орлова