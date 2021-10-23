Они любители разных пластических операций.

Основной способ заработка у блогеров - это их Instagram. В погоне за подписчиками и миллионами они готовы делать с собой все что угодно: вляпываться в скандалы, колупаться в грязном белье и даже менять свою внешность.

УНИАН собрал топ-5 блогеров, которые легли под нож хирурга, чтобы усовершенствовать свой внешний вид.

София Стужук

Блогер София Стужук, за которой в Instagram следят почти 6 миллионов подписчиков, неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. После смерти мужа Дмитрия девушка сделала себе маммопластику, которая оказалась не очень удачной. После операции девушка жаловалась, что ей не нравится результат, так как ее грудь напоминает два шара.

Однажды София сделала себе аж четыре пластические операции в прямом эфире. Звезда решила объединить все процедуры "красоты" в одну, поэтому за раз ей сделали: пластику кончика носа, пластику перегородки, верхнюю блефаропластику век и постановку нитей для подтяжки нижней части глаз.

Саша Пустовит

Еще недавно Саша Пустовит дала скандальное интервью о разводе с мужем Маше Ефросининой. Тогда девушка плакала и говорила, что ее муж абьюзер. А через несколько дней после "вылитых фекалий" стало известно, что девушка увеличила себе грудь. Действительно, что не сделаешь ради сохранения подписчиков и привлечения новой аудитории. К слову, подписки Пустовит тогда росли как на дрожжах. Также Саша делала себе операцию на носу, говоря о том, что она всего лишь усовершенствовала свою внешность.

Алена Омович

Алену Омович считают украинской Карди Би из-за достаточно эпатажного внешнего вида. Ее грудь и ягодицы выглядят достаточно упругими и в то же время максимально неестественными. Свое преображение Алена начала с кабинета косметолога, сделав себе "уколы красоты". Также Омович делала маммопластику и липофилинг ягодиц. Кроме того, поклонники подозревают, что девушка делала ринопластику.

Анастасия Покрещук

Анастасия Покрещук стала популярной благодаря пластическим операциям и инъекциям, которые она делает в прямых эфирах. У нее огромные скулы, подкаченные губы, увеличена грудь. Также она поставила себе виниры. Для такого преображения девушка часто летает в одну из клиник Турции. Сама Анастасия говорит, что раньше не нравилась себе, так как была похожа на цыганку. Но после таких кардинальных изменений она смогла принять свое тело и полюбить его.

Анна Алхим

Блогерша Анна Алхим также прибегала к маммопластике. Первый раз она увеличила грудь, а второй делала коррекцию. В одном из интервью девушка рассказала, что для операции ей пришлось лететь в Турцию, так как в Украине врачи не брались за операцию - было много сложных моментов. В общем операция длилась 4 часа.

Напомним, ранее УНИАН собрал топ-5 украинских звезд, которые стали жертвами жестокого насилия.

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Автор: Диана Могилевич