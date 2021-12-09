Пара отдыхает в Буковеле вместе с другими блогерами, но много времени проводит вместе.

Украинская блогерша-миллионница София Стужук заинтриговала фолловеров романтическими кадрами с бывшим мужем своей коллеги и подруги Саши Бо - Игорем Пустовитом. Пара вместе отдыхает в Буковеле.

Ролики появились в Instagram-аккаунте Стужук.

Пустовит и Стужук приехали в Буковель на блогерское мероприятие. Игорь и София весь вечер провели вдвоем, танцуя и обнимаясь.

Стужук опубликовала ролик, на котором танцует с Пустовитом медленный танец. Чувственное видео блогерша подписала довольно загадочно:

Впервые за много лет танцую "медляк". Нашла хорошего учителя

За танцем инфлюенсеров следили другие блогеры. Роликом поделился и Игорь.

Похоже, София и Игорь проводят много времени вместе в Буковеле, ведь мужчина появляется чуть ли не на каждой сторис блогерши.

В частности, Стужук опубликовала бумеранг, на котором обозначила Пустовита и добавила эмодзи сердца.

Впоследствии блогерша опубликовала короткий ролик с подъемника. Рядом с ней был Пустовит.

Второй раз на этом подъемнике вдвоем, но теперь хоть можно не прятаться, - написала Стужук.

В то же время мнения аудитории относительно предполагаемого романа Софии и Игоря разделились. Одни фолловеры искренне радуются, а другие обвиняют обоих в том, что они предали Сашу Бо.

Отметим, что сама Саша не отреагировала на сторис экс-мужа и коллеги. Впрочем, блогерша также устраивает личную жизнь. Сегодня она снова показала в сторис загадочного мужчину, который поддерживал ее после лазерной коррекции зрения.

Читайте такжеСаша Бо после развода увеличила грудь у экс-мужа Славы Каминской: фото из операционнойКак сообщал УНИАН, украинский блогер-миллионник Саша Бо после скандального развода с Игорем Пустовитом впервые показала своего нового бойфренда. Девушка опубликовала ролик, на котором они сидят на балконе. Саша умостилась на руки молодого человека и пила белое вино. Потом пара поцеловалась.

Экс - муж Саши - Игорь Пустовит - также долго не скучал. После развода он практически сразу показал свою новую девушку. Они уже успели вместе отдохнуть в Греции.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Марта Гичко