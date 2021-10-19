Экс-муж Ким Кардашьян решил изменить паспортные данные "по личным причинам".

Американский суд позволил рэперу и бывшему мужу светской львицы Ким Кардашьян Канье Весту сменить имя, сократив его более чем вдвое.

Об этом сообщает Bloomberg.

18 октября Верховный суд Лос-Анджелеса официально одобрил ходатайство Канье Омари Уэста, который почти два месяца назад обратился с прошением насчет изменения паспортных данных - он просил разрешить ему называться просто Йе "по личным причинам".

Йе (или Ye) уже долгое время использовалось в качестве сокращенной формы имени Канье - так он подписан в Twitter и именно так назван его восьмой студийный альбом, выпущенный в июне 2018 года.

Читайте также"Буду любить тебя всю жизнь": Ким Кардашьян трогательно поздравила Канье Уэста с днем рожденияСам Уэст утвеждает, что "Йе" является отсылкой к местоимению "Ты" в Библии.

"Кто или что такое Канье Уэст без эго? Просто Йе", - писал исполнитель.

Ни адвокат, ни представители рэпера не комментировали такое решение суда.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году Канье Уэст выпустил новый альбом, получивший название Donda. Пластинка содержит 26 песен, которые уже доступны на стриминговых площадках Apple Music, Spotify.

Автор: Станислав Кожемякин