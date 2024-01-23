У женщины появилась плохая привычка.

Украинская певица Анастасия Приходько откровенно призналась, как на нее влияет война в Украине и постоянный стресс. Женщина выложила фото себя без макияжа в Instagram и написала о своих изменениях на лице.

"Вечные синяки, усталый взгляд и "Мисс отек - 2024", - отметила Анастасия.

Певица также добавила, что из-за нервов у нее появилась дурная привычка, от которой она никак не может избавиться.

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"Я уже от нервов скоро съем нижнюю губу. Когда я никогда такого не делала, теперь постоянно хожу и дергаю ее", - написала она.

Далее написала, что не хочет пить успокаительные лекарства или пользоваться народными методами.

"Не буду принимать успокоительное, пить травки, садиться на антидепрессанты. Я сильная и я справлюсь. Просто надо выстоять!"- подчеркнула Приходько.

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик, которая сейчас ждет третьего ребенка, также впервые призналась, что тяжело переносит войну в Украине и обстрелы. Она постоянно стрессует, боится заглядывать в ленту новостей, иногда может плакать или в мыслях проклинать россиян. Однако женщина понимает, что такие эмоции могут навредить ребенку, поэтому старается думать о чем-то позитивном и верить в лучшее.

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