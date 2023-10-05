Артистка хочет похудеть, а потому села на диету.

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что она начала бороться с лишним весом. Недавно звезда говорила, что набрала на фоне полномасштабной войны 10 килограммов.

Сейчас же певица села на диету. Она отметила, что это дается ей непросто. Приходько решила изменить рацион, а новые блюда оказались не такими вкусными. Впрочем, артистка не планирует сдаваться. Она даже придумала для себя "наказание" на случай, если не похудеет до конца этого года.

"Если не похудею на 10 кг. к Новому году, я пойду голая по Крещатику", - заявила Приходько.

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Певица показала, что она ест перловку и вареную морковь с водой. Из-за этого Приходько даже сказала, что чувствует себя розой, медленно теряющей лепестки. Подробнее о своей диете звезда рассказывать не стала.

Недавно Приходько рассказывала, что на фоне полномасштабной войны РФ против Украины она стала много есть. Также певица не стала скрывать и призналась, что иногда она пьет алкоголь. Сейчас же, судя по ее Stories, артистка решила начать новую жизнь.

Напомним, недавно Приходько эмоционально обругала певицу Повалий, которая устроила "шабаш" в Кремле.

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