Памела Бах попала в аварию, в результате чего она получила несколько переломов.

Известная американская актриса Памела Бах, которая совершила самоубийство, много лет страдала от невыносимой боли. Представитель артистки, известной по роли владелицы кафе Кей Морган в фильме "Спасатели Малибу", рассказал, что на жизнь его жены негативно повлияла авария, в результате которой она не могла ходить.

В комментарии для New York Post Терри Ахерн рассказал, что в 2003 году звезда Голливуда попала в ДТП на мотоцикле. Бывшая жена актера Дэвида Хассельхоффа попала в больницу с многочисленными переломами, в частности, шеи и позвоночника. На тот момент Дэвид и Памела находились в браке. Знаменитости ехали на двухколесном транспорте и врезались в бордюр тротуара.

Причиной столкновения стало то, что Хассельхофф не справился с управлением. В результате удара Бах вылетела на обочину. Артистка провела несколько месяцев в реанимации. После полученных травм у звезды обнаружили артрит - воспалительные процессы в суставах. Врачи говорили Памеле, что она больше никогда не сможет ходить. Целый год она передвигалась только на кресле колесном, но все же смогла встать на ноги.

Видео дня

"Это мучило ее. Артрит настигает тебя, когда ты становишься старше. Тело Памелы было разрушено артритом, вызванным несчастным случаем", - рассказал Терри.

Он добавил, что актриса была самым добрым человеком, которого он когда-либо встречал. А также он до сих пор не верит, что Бах совершила самоубийство, поскольку, по его мнению, она была неспособна на это.

"Памела олицетворяла доброту, нежность и любовь. Она любила животных и людей, ценила родных. Если вам нужна была помощь, она была первой, кто откликнется. Ее улыбка и смех навсегда оставили след в наших сердцах", - добавил представитель артистки.

К слову, Бах не стало в возрасте 62 лет. Ее тело нашли в квартире в Лос-Анджелесе. Она умерла от огнестрельного оружия, которым выстрелила себе в голову. Предсмертной записки Памела не оставила, поэтому причина ее смерти неизвестна.

Напомним, ранее в РФ умер композитор из Украины Корчинский, который писал музыку для Кобзона и Долиной. Адриану Корчинскому внезапно стало плохо, и он потерял сознание.

Вас также могут заинтересовать новости: