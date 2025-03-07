Звезда 'Спасателей Малибу' выстрелила себе прямо в голову: ее труп нашли родные

Она не оставила предсмертную записку.

Американская актриса Памела Бах, сыгравшая в культовом сериале "Спасатели Малибу", совершила самоубийство. 62-летняя женщина выстрелила себе прямо в голову.

Как сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы, тело актрисы нашли ее родственники. Отмечается, что женщина долго не выходила на связь, поэтому родные решили навестить ее, но застали уже бездыханное тело.

Они сразу же вызвали скорую помощь, однако медики не смогли реанимировать ее, так как Бах умерла от огнестрельного оружия, которым выстрелила себе в голову.

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Предсмертной записки Памела не оставила, поэтому что стала причиной для самоубийства - неизвестно.

"Наша семья глубоко расстроена недавней смертью Памелы Хассельхофф. Мы благодарны за проявление любви и поддержки в это тяжелое время, но просим оставить нас наедине, пока мы скучаем и пытаемся пережить этот сложный период", – сказали родные знаменитости.

Напомним, Памела Бах снялась в сериале "Спасатели Малибу", где более 10 лет воплощала образ владелицы кафе Кей Морган. Также она снялась в фильме "Бойцовская рыбка".

Известно, что у нее осталось двое детей - 32-летняя Гейли и 34-летняя Тейлор Энн.

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