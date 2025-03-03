Адриану Корчинскому внезапно стало плохо, и он потерял сознание.

В Москве умер украинский композитор Адриан Корчинский. На момент смерти ему было 65 лет. Сердце пианиста остановилось во время ужина в его квартире в российской столице, сообщают пропагандистские СМИ.

Дирижер известен сотрудничеством с артистами-путинистами, в частности, Иосифом Кобзоном, Ларисой Долиной и Ириной Аллегровой. В свое время именно он стал автором музыки этих российских исполнителей. Когда именно Корчинский умер - неизвестно.

Однако росСМИ пишут, что его жизнь оборвалась во время ужина с женой. Композитору внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Когда в его квартиру прибыли врачи, они констатировали смерть.

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По заключению медиков причиной ухода автора музыки в мир иной стала гипертония. Это заболевание сердечно-сосудистой системы, во время которого резко поднимается давление в артериях.

Отметим, что Корчинский родом из Львова. Он начал получать образование еще в Украине, но в 1977 году уехал жить в РФ. Там он учился в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а позже окончил Московскую консерваторию.

Творческий путь пианиста начался в стране-агрессоре. В частности, там он начал писать музыку для опер, саундтреки к фильмам и создавал сонаты. В 1982 году его наградили премией ЮНЕСКО за Партиту для струнных, ударных и органа.

Также Корчинский прославился сотрудничеством с российскими артистами. Он был популярным среди Долиной, Аллегровой, Кобзона, Николая Караченцова, Елены Степановой, Бисера Кирова, Ирины Понаровской и Дмитрия Харатьяна. А также в 1997 году Адриан занимался музыкальным оформлением российского канала "НТВ".

Напомним, ранее в России умерла актриса Инна Выходцева. Звезда "Служебного романа" и "Москва слезам не верит" была родом из Донецка, но большую часть своей жизни прожила в РФ. На момент смерти ей было 90 лет.

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