Они уверены, что Украина выстоит и победит, как бы Россия не пыталась нас уничтожить.

10 октября с самого утра слышны звуки взрывов почти по всей Украине. Россия "накрыла" украинские города ракетами, в результате чего есть много погибших и раненых. В том числе пострадала и столица Украины - Киев.

Украинские знаменитости отреагировали на массированную атаку и показали щемящие кадры последствий бомбежки Киева.

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк вышла на связь с поклонниками с заплаканными глазами. Она заявила, что массированная атака на Украину - это последние потуги России перед смертью.

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"Никчемные уроды. Х*й вам, а не Украину", - написала Никитюк.

Владимир Дантес

Певец Владимир Дантес отметил, что ответственность за геноцид украинского народа лежит на всех россиянах.

"Сейчас ракетами бьют по всей Украине. Так что, когда наша страна будет отвечать, не удивляйтесь и не нойте. А главное - не убегайте. И спасибо за новые седые волосы, но все равно на это. Потому что вы будете отс*с*вать на линии фронта до самой Московии", - обратился к россиянам Дантес.

Катя Осадчая

Катя Осадчая призвала всех украинцев оставаться в укрытиях и беречь себя. Также она выразила сочувствие семьям погибших в результате обстрелов по Украине.

"Враг нас хочет сломать в очередной раз и морально тоже. Есть большое отличие от 24 февраля, сейчас мы сильнее и не будем поддаваться панике. Держимся вместе, помогаем друг другу. Твари руснявые будут гореть в аду, мы отомстим за каждого", - написала телеведущая.

Дима Монатик

"Сегодня более сотни ракет Россия выпустила по гражданским объектам и мирному населению Украины. Уверен, все знают и понимают, Россия - государство-террорист и, к сожалению, это наш больной сосед. Держимся, родные. Пожалуйста, спускайтесь в укрытие. Стали на сотню взрывов сильнее. Мы выстоим. Соболезнования всем семьям погибших. Слава Украине", - написал Монатик.

Юрий Горбунов

Телеведущий Юрий Горбунов также отреагировал на массированную атаку по Украине. Он заявил, что россияне только таким образом могут мстить, но нам нельзя падать духом.

"Совсем недоброе утро в Киеве и по всей Украине! Твари могут только вот так подло мстить! Берегите себя! Будьте все в укрытии! И не падаем духом! Мы победим! Мы это переживем", - написал Горбунов.

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина обратила ко всему миру. Она сказала, что сейчас Россия убивает мирное население Украину, но потом страна-агрессор возьмется и за другие страны.

"Россия убивает украинцев по всей стране прямо сейчас. Открытые новости! Посмотрите, как выглядит геноцид! Мир, ты следующий", - сказала знаменитость.

Анна Кошмал

Украинская актриса Анна Кошмал уверена, что как бы Россия не "гатила" по украинским городам, мы все равно выстоим и победим.

"Черты сегодня максимально бесятся. Убивать и рушить - это все, что они умеют. Но сколько бы они не "гатили", мы все равно выстоим", - написала Кошман в инста-сториз.

Массированна атака России по Украине 10 октября

Напомним, утром 10 октября взрывы раздаются сразу в нескольких областях в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и других. Россияне массированно атакуют Украину.

Комментирую обстрел РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях:

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В общем. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве".

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