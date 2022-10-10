Предательница Стужук заявила, что нельзя быть за мир и радоваться подрыву Крымского моста.

Украинская блогерша София Стужук, которая с начала полномасштабного вторжения ни разу не сказала, что Россия бомбит Украину, нашла нелепое объяснение сегодняшним взрывам в Киеве.

В инста-сториз она опубликовала пост блогера, который пишет о том, что Россия начала обстреливать украинские города и мирное население после того, как украинцы порадовались взрыву на Крымском мосту. По его словам, именно так работают энергоинформационные структуры.

К слову, Стужук согласилась с мнением блогера, несмотря на то, что оккупанты бомбят ее родной город - Киев.

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"Нельзя быть за мир и при этом безудержно радоваться смертям или разрушениям у других. Значит, вы точно не за мир", - написала Стужук.

Позиция Софии Стужук по войне в Украине

Долгое время с начала войны в Украине София Стужук молчала о том ,что происходит на ее родине. Свое поведение она оправдывала тем, что не разбирается в политике.

Позже она таки высказалась о войне, сказав, что искренне любит Украину и Киев, но что умышленно избегала в первые дни писать о нападении России: "Я с первых дней отказалась поддаваться экстремизму и сумасшедшей агрессии и ненависти, которые, конечно, отчасти оправданы в такой ситуации".

За такую позицию по войне ее внесли в "черный список" знаменитостей. При этом сама Стужук ничего конкретного по этому поводу не сказала. Она лишь написала в соцсетях: "Ничего. Весна покажет".

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