Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который с начала полномасштабного вторжения ведет информационную войну, поделился, что ему пишут россияне после массированной атаки по Украине.
Бедняков после сегодняшнего утреннего обстрела Киева и других городов Украины заявил в соцсетях, что россиян для украинцев больше не существует.
В ответ на эту сториз жители страны-агрессора написали ему, что "скоро вас не будет, к сожалению". Они имели ввиду украинцев, которые сейчас вынуждены защищаться от российской агрессии.
Также Бедняков показал скриншот сообщения еще от одной россиянки, которая написала, что взрывы по всей Украине - это "ответочка" за Крымский мост, который Вооруженные силы Украины подорвали 8 октября.
Напомним, 10 октября 2022 по всей Украине были слышны звуки взрывов. Россия "накрыла" ракетами многие украинские города, в результате чего много погибших и раненых.
На сегодняшние события отреагировали уже президент Украины Владимир Зеленский и украинские знаменитости, заявив, что наша страна обязательно выстоит и победит, как бы РФ не пыталась нас уничтожить.