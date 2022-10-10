Телеведущий показал, что ему пишут россияне.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который с начала полномасштабного вторжения ведет информационную войну, поделился, что ему пишут россияне после массированной атаки по Украине.

Бедняков после сегодняшнего утреннего обстрела Киева и других городов Украины заявил в соцсетях, что россиян для украинцев больше не существует.

В ответ на эту сториз жители страны-агрессора написали ему, что "скоро вас не будет, к сожалению". Они имели ввиду украинцев, которые сейчас вынуждены защищаться от российской агрессии.

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Также Бедняков показал скриншот сообщения еще от одной россиянки, которая написала, что взрывы по всей Украине - это "ответочка" за Крымский мост, который Вооруженные силы Украины подорвали 8 октября.

Напомним, 10 октября 2022 по всей Украине были слышны звуки взрывов. Россия "накрыла" ракетами многие украинские города, в результате чего много погибших и раненых.

На сегодняшние события отреагировали уже президент Украины Владимир Зеленский и украинские знаменитости, заявив, что наша страна обязательно выстоит и победит, как бы РФ не пыталась нас уничтожить.

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