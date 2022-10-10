Режиссер назвала своих соотечественников свиньями и дураками.

Известный режиссер Оксана Байрак сделала очередное скандальное заявление. Ранее знаменитость говорила о том, что она за мир, а сейчас назвала украинцев свиньями. А все потому, что они радуются подрыву Крымского моста.

В своих соцсетях Байрак написала, что поговорила со своей мамой из Крыма, которая подрыв моста и радость украинцев по этому поводу приняла на свой счет.

"Утро было особенно ранним. Конечно, я набрала мамулю. Услышав мой взволнованный голос, моя гениальная мама тут же процитировала свою любимую фразу Джона Стюарта Милля: Лучше быть недовольным мудрецом, чем довольным радующимся дураком. Лучше быть недовольным Сократом, чем довольной свиньёй. Потому что, если дурак или свинья знают только свою сторону предмета, то мудрецу ведомы все его стороны. И поэтому лучше ошибаться вместе с Сократом, чем быть "правым" вместе со всеми этими дураками - свиньями", - написала Байрак в Instagram.

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Оксана Байрак: позиция по войне

Режиссер неоднократно говорила о том, что она "голубь мира". Поэтому она ни разу не назвалу Россию террористом и не рассказала правду о войне в Украине в своих соцсетях.

При этом украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, что в первые дни войны писала Байрак, но та ее заблокировала. Звезда хотела выяснить, почему режиссер поддерживает преступный режим Кремля.

Также известно, что во время войны Байрак находится в Одесской области.

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