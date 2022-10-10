Певица обнародовала сообщения от россиян после атаки по Украине.

Украинская певица Надя Дорофеева обнародовала в своих социальных сетях сообщения с угрозами от россиян. Жители страны-агрессора пишут ей, что бомбят Украину в ответ за Крымский мост.

Так, знаменитость активно ведет информационную войну и часто публикует последствия бомбежек украинских городов. На одну из таких сториз, касающуюся сегодняшних утренних обстрелов, ответили россияне.

"За мост, мр*зь. Не с теми связались",- пишут россияне. Видео дня

Также они ответили на сториз Нади об обстрелах Запорожья. По словам жителей страны-агрессора, во всем виновата Украина.

Отметим, 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста начался сильный пожар, также обвалилась часть дорожного полотна. По словам источника УНИАН в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ.

Массированная атака России по Украине 10 октября

Напомним, утром 10 октября взрывы раздаются сразу в нескольких областях в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и других. Россияне массированно атакуют Украину.

Комментирую обстрел РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях:

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В общем. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве".

Напомним, ранее знаменитости отреагировали на массированную атаку по Украине 10 октября.

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