Она задумывается овладеть новой профессией.

Украинская юмористка и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару, призналась, что хотела покинуть свою профессию.

Она рассказала, что были мысли попробовать себя в другой сфере, которая будет более востребована во время войны.

"Я задумываюсь о смене профессии. Впервые об этом подумала в начале войны, что бы я могла делать, если бы не была актрисой или комиком. И мне казалось, что моя профессия не такая востребованная и нужная. Помню, как мы выступали в военном госпитале и после выступления подошли военные. Я так плакала. Мне было стыдно, потому что я бы как будто должна была поддержать их, а я просто плачу от того, что происходит", - откровенно сказала Сопонару в интервью журналистке Алине Доротюк.

Актриса также добавила, что весомой причиной для смены профессии является нестабильный заработок. Поэтому она постоянно думает над дополнительным доходом.

"Со времен карантина мне банально не хватает денег. Я очень люблю свою профессию и думаю, буду это делать, но мне нужна еще работа. Потому что я могу в одном месяце заработать, а в других - ноль", - подчеркнула юмористка.

Напомним, ранее Ирина Сопонару впервые рассказала о свадьбе с иностранцем.

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