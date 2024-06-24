Актриса ответила, почему на празднике не было родных.

Украинская актриса, юмористка, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару, которая в мае заключила брак с иностранцем, рассказала об их свадьбе. Знаменитость объяснила, почему на празднике не было родных ее мужа Риса.

Свадьбу пара устроила в мае. Разделить с молодоженами особый день пришло около 70 гостей. Платья и костюм супруги заказывали у украинских брендов. Ирина даже сменила за праздник два наряда: сначала она была в длинном белом платье, а потом примерила короткое бежевое. Организацией свадьбы занималась подруга юмористки, а все финансовые вопросы закрывал Рис.

На празднике звездная пара устроила благотворительный сбор. Они попросили гостей не дарить им цветы, а вместо этого сделать донат на нужды животных в украинских приютах.

"Свадьба была скромная, обычная. Было до 70 человек. Из гостей были мои коллеги, все мое окружение, в основном комики. Не было стресса. Моя подруга занималась организацией. Все было очень спокойно. Оно так быстро пролетело. Один вечер праздновали. На следующий день дома ходила в фате, потому что я не находилась в ней. Я покупала платье украинского бренда и Рис. Мне хотелось быть классической невестой. У меня было два платья, которые я меняла. Свадьбу оплачивал Рис. На свадьбе мы попросили, чтобы не тратили деньги на цветы и задонатили. Сначала хотела задонатить военным, но есть несколько приютов, где беда...", - поделилась Сопонару.

Однако на свадьбе не было родственников Риса. Он рассказал, что звал на праздник родных, но они не смогли приехать из соображений безопасности. Поэтому, супруги решили устроить еще одно празднование в Великобритании.

"Я пригласил около 40 человек из Великобритании, но пришел только один. Боятся. Даже семья не пришла. Проблемы безопасности. Мы сделаем что-то в Англии несколько позже, чтобы отпраздновать с ними. Близкие любят ее", - указал иностранец.

Напомним, ранее Ирина Сопонару "прошлась" по украинцам, которые устали от войны.

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