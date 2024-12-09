Артист отметил, что хотел поддержать всех, кто столкнулся с подобным.

Известный украинский певец Константин Бочаров, он же Melovin, который признался, что его предал любимый, рассказал о сложном периоде в жизни. Артист объяснил, почему решил придать огласке ситуацию.

Как известно, исполнитель более двух лет находился в отношениях с мужчиной, но позже стало известно, что экс-бойфренд Melovin крутил романы на стороне. Ранее знаменитость шокировал, что у его бывшего было одновременно шесть партнеров.

На этот раз в комментарии для программы "Ближе к звездам" он рассказал, что своим откровенным признанием об измене решил поделиться, чтобы поддержать поклонников, которые переживали подобное в жизни. В дополнение, Бочаров в очередной раз подчеркнул, что сложно пережил измену и больше не хочет сталкиваться с ней еще раз.

"Когда мне говорят: "Для чего ты это рассказываешь?", у меня всегда один ответ: "Для того, чтобы кому-то стало легче, что он не один или не одна, что эта история - это наша жизнь". Я не хочу токсичности, я не хочу измен, я не хочу лишний раз переживать за это все", - подчеркнул Melovin.

Однако в последнее время исполнитель все чаще подогревает слухи о новом романе. Как известно, артист опубликовал фото поцелуя с певицей SWOIIA. После этого он признавался в чувствах к ней. По словам артистки, жизнь их постоянно сводила с коллегой, поэтому они решили записать песню "Зодиак" в дуэте, а потом поняли, что между ними больше, чем сотрудничество.

"Melovin говорил, что он был влюблен в меня с детства. Всегда судьба сводила. Мы пели одну и ту же песню на кастингах к разным талант-шоу. Мы почему-то были вместе в гримерке. А потом я встретила его на студии у Вадима Лисицы. Он является моим музыкальным продюсером. Melovin также с ним работает", - поделилась звезда.

Напомним, ранее Melovin прокомментировал новые отношения с SWOIIA. Артист поделился, как начался их роман.

Вас также могут заинтересовать новости: