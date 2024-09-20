Melovin поделился, как пережил сложный период.

Известный украинский певец Melovin откровенно рассказал о личной жизни. Артист впервые прокомментировал двухлетние отношения, которые закончились изменой.

В четверг, 19 сентября, исполнитель дал концерт в столице, во время которого перед тысячей поклонников, он раскрыл скрытые завесы личной жизни. Впервые за несколько лет Melovin решился рассказать об отношениях, которые были болезненными для него.

По словам звезды, ему изменяли несколько раз. Сейчас, как признается исполнитель, он не держит зла на человека, который сделал ему больно.

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Меня предали. Это было очень больно. Я поблагодарил отношения, которые длились почти 2 года. Отправил их куда-то далеко в прошлое. И так случилось, что в течение этих отношений, когда я уже знал о первой измене... Да, меня предали не один раз, я простил и начал писать песню "Вбиваєш мене". Но эта история так и не смогла убить. И я каждому из вас от всего сердца, у меня оно большое, желаю, чтобы вы никогда не позволяли себя обижать.

Однако не только Melovin был готов делиться личным в этот вечер. Перед песней "Не зволікай" на сцену вышла его поклонница, которая тогда праздновала день рождения. Ее парень вместо обычного подарка, сделал предложение любимой.

"Я вас поздравляю! Это очень символично! Особенно перед следующей песней, которая о том, что медлить нельзя. Война и жизнь показали, что надо быть здесь. В этом моменте, в эту секунду. Жить и чувствовать. Быть благодарными ВСУ. И работать. Много работать, чтобы потом отстроить наши территории, парки, концертные залы, детские сады, школы... Делайте все, пока можете и никогда не медлите", - подчеркнул знаменитость.

Напомним, ранее Melovin послал нетрезвую зрительницу на концерте. В сети распространили видео словесной перепалки женщины и артиста.

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