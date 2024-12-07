Артист поделился, как зародились их отношения со SWOIIA.

Популярный украинский певец Константин Бочаров, более известный как Melovin, закрутил новый роман. Артист, который на днях слился в поцелуе с исполнительницей SWOIIA, рассказал, как начались их отношения.

Знаменитость решил ответить на слухи и прокомментировать, действительно ли он больше не одинок, или пикантное фото с коллегой - это просто очередной пиар-ход. На днях артисты опубликовали фото, на котором они целуются в лифте. Тогда они не оставили никаких комментариев к кадру, а сейчас в комментарии для "Невероятной правды о звездах" Бочаров раскрыл больше подробностей.

По его словам, сначала они начали общаться со SWOIIA из-за работы. Певцы недавно выпустили совместный трек "Зодиак", который уже успел стать хитом. Однако со временем, говорит Melovin, он понял, что у него начали появляться романтические чувства к исполнительнице.

"Мы поняли с ней, что это совсем не рабочие отношения, потому что мы много действительно времени проводим, то я у нее, то она у меня. Оставался ли я с ночевкой? Да, оставался. Я думал, что мы остановимся просто на дуэте с Катей (настоящее имя певицы - УНИАН), а что-то пошло намного дальше. Я ни на что не намекаю, но когда она стоит рядом, я млею", - признался звезда сцены.

Новый роман прокомментировала и SWOIIA. Она пока не может точно сказать, пара ли они с Константином. Однако отметила, что у нее также есть больше чувств к Melovin, чем просто к другу.

"Я вообще-то думала, что я нашла себе друга в его лице, а оказалось, что больше, чем друга. Я как девочка не могу это сама делать (назвать их парой – УНИАН). Этот вопрос лучше задать ему", - ответила исполнительница.

К слову, SWOIIA в ноябре официально развелась с мужем - бизнес-аналитиком Артемом Тараненко. Именно певица была инициатором разрыва. Пара состояла в браке пять лет.

Напомним, ранее Melovin рассказал об отношениях с мужем и его измене. Певец поделился, как долго находился в отношениях с экс-бойфрендом.

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