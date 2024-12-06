Певец поделился, как долго находился в отношениях с экс-бойфрендом.

Известный украинский певец Melovin, он же Константин Бочаров, который ранее признался, что пережил измену, раскрыл больше подробностей болезненного для него инцидента. Артист рассказал об отношениях с мужчиной и их разрыве.

В комментарии для программы "Утро в большом городе" исполнитель поделился, что он закрутил роман с мужчиной более двух лет назад, однако в мае этого года пара распалась. Причиной этому стали измены экс-избранника знаменитости. Оказалось, что Бочарову изменяли далеко не один раз.

У экс-бойфренда было шесть партнеров на стороне. Melovin говорит, что всегда узнает о подобных поступках людей и скрыть от него это невозможно.

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"Это были отношения с парнем. Они закончились в мае. Просто увидел, что он сидел в приложении, а там 10 переписок с людьми. Были встречи и шесть партнеров одновременно. Мне везет, я всегда узнаю такую информацию. Я еще тот Шерлок и нет смысла меня обманывать", - рассказал звезда сцены.

Несмотря на причиненную боль экс-возлюбленным, артист не хочет называть его имя. Он считает, что не должен разрушать жизнь другому человеку даже после всех измен. По словам Melovin, он до сих пор не пережил тот болезненный период.

"Это был непубличный человек, но хочет быть им. Не хочу разрушать жизнь человека, как он разрушил мою. Еще до конца не оправился, нет", - отметил певец.

Напомним, ранее Melovin подогрел слухи о новом романе. Артист слился в поцелуе с коллегой и поделился пикантным фото в сети.

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