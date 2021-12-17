Недавно у музыканта родился первенец.

Украинский певец Святослав Вакарчук показал себя в трех разных образах.

Подборку фотографий музыкант опубликовал в своем Instagram.

"Спасибо за чувственные фото. Три разных меня и все три настоящих", – подписал Вакарчук снимки.

"Класс", "Энергетика", "Лучший", "Чувственные кадры. Настоящие", "Самый любимый", "Святослав, эти фото лишь дополняют вас. И показывают нам, какой вы волшебный", "Какие крутые фото", "Невероятные фото", "Я вас обожаю", – отреагировали поклонники.

Напомним, Вакарчук 20 лет находился в отношениях с Лялей Фонаревой. После их развода стало известно, что у Святослава родился первенец. По данным СМИ, сына Ивана певцу могла родить 39-летняя Евгения Яцута, которая была исполнительным продюсером клипа "В небо жене".

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Автор: Катерина Шварц