Вместе пара была более 20 лет.

Украинский музыкант и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук разошелся с женой Лялей Фонаревой. Вместе пара была более 20 лет.

Об этом артист сообщил в Facebook.

"Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом", - отметил Вакарчук.

Пара познакомилась еще в студенческие годы, Ляля тогда была уже замужем и воспитывала дочь Диану. Однако Святослав "не сдался без боя" и в конце концов завоевал сердце девушки.

Читайте также"Бумбокс" и Чемеров выпустили совместную песню - она может повторить успех хита "Тримай мене" (аудио)Влюбленные прожили в гражданском браке 15 лет и только в 2015-м официально стали мужем и женой. В своем интервью Маши Ефросининой лидер группы "Океан Эльзы" рассказал, почему так утаивал частную жизнь от посторонних глаз.

"Я боролся за эти отношения очень сильно. Но, чтобы к чести сказать, решение о своей прошлой жизни она приняла независимо от нашего знакомства. То есть это не я сделал так, что ее семья распалась. Я просто встретил ее в тот момент, когда она в душе уже все решила, а я просто помог ей это пережить ", - пояснил Святослав.

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Автор: Яна Ставская