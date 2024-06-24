Она также показала свою фигуру.

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая живет за границей, рассказала о своем быстром похудении.

Известно, что сейчас 46-летняя женщина вместе с сыном отдыхает в Индии и проходит процесс очищения организма. Это дало уже первые результаты, которыми Фролова поделилась со своими подписчиками в Instagram.

"Минус три килограмма за неделю", - отметила Василиса и показала свою фигуру в нижнем белье и майке.

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Каким был начальный вес телеведущей и какого результата она стремится достичь в будущем - Фролова не отметила.

Что известно о Василисе Фроловой

Василиса родилась в городе Харьков. Она была ведущей на многих телеканалах, а также работала на радио. Кроме этого, Фролова занималась модельным бизнесом.

В 43 года женщина впервые стала мамой и родила сына Родиона от продюсера Дмитрия Котеленца. Сейчас вместе со своей семьей она живет в Дубае.

Напомним, недавно певица Анастасия Приходько рассказала, на сколько килограммов похудела всего за две недели и показалась без макияжа.

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