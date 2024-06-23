Знаменитость показалась без макияжа.

Известная украинская певица Анастасия Приходько поделилась результатами своего похудения. Артистка рассекретила, от скольких килограммов ей удалось избавиться всего за две недели.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фотографию, под которой рассказала об изменениях во внешности. Приходько показалась без капли косметики и фильтров. По ее словам, она пыталась худеть последние две недели во время отдыха между концертами.

Звезда уже достигла первых результатов и ей удалось избавиться от двух лишних килограммов. Хотя и цифра не слишком большая, но Анастасия отметила, что замечает изменения в своем теле.

Видео дня

"Я похудела за две недели всего на два кг. Но факт есть факт. Мне заметно", - написала под фото исполнительница.

Ранее певица делилась, что после начала полномасштабного вторжения она сильно поправилась. В частности, Приходько набрала 10 килограммов. Дело в том, что артистка с помощью еды утоляла свой стресс.

Сейчас же она хочет избавиться от лишних килограммов и активно работает над этим. Однако ей сложно бороться с весом из-за загруженности графиков, потому что постоянная работа требует много энергии и сбалансированного питания в больших объемах.

Напомним, ранее Анастасия Приходько показала своего младшего сына Луку и рассказала, как проводит с ним время. Певица посвятила пост своим детям.

Вас также могут заинтересовать новости: