Также под фото Василиса отметила имя вероятного отца своего сына.

Украинская телеведущая и модель Василиса Фролова впервые стала мамой.

На своей странице в Facebook она опубликовала соответствующее фото.

Читайте такжеДочь Заворотнюк опубликовала фото с мамойНа снимке малыш лежит в кроватке. "Родион", – подписала кадр Фролова.

Также под фото Василиса отметила имя вероятного отца своего сына - Дмитрия Котеленца. Ранее ведущая рассказывала об отце своего ребенка, но не назвала его имя.

Позже на своей странице в Instagram Фролова опубликовала трогательный снимок, на котором она держит малыша Родиона на руках и искренне улыбается. Ведущая похвасталась, что это первая фотография с сыном, сделанная на ее телефон.

Кто такая Василиса Фролова

Настоящее имя женщины - Юлия. Она - известная украинская модель и ведущая.

Фролова - дважды обладательница титула "Miss Body Beautiful of the world".

Работала ведущей на канале М1, "Прямой" и на "Радио НВ".

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Автор: Ольга Робейко