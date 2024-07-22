Она сделала откровенное заявление.

Украинская певица Алена Винницкая, которая долгое время работала в группе "ВИА Гра" и у нее было много знакомых-россиян, призналась, до сих пор ли общается с ними.

В частности, артистка отметила, что после начала полномасштабной войны круг ее общения изменился. И сейчас она не имеет ничего общего с представителями страны-агрессора.

"Если честно, не с кем не общаюсь. В 2022 году последнее общение было. Если можно, то я не буду называть, просто для безопасности этого человека. Это одна из девушек из группы "ВИА Гра". У нас было общение, а потом все закончилось. Я так понимаю, что ей стало страшно, а может что-то другое", - рассказала Винницкая в интервью Славе Демину.

Алена также отметила, что ей трудно дать ответ на вопрос о существовании "хороших россиян". Но призналась, что есть те, кого она однозначно поблагодарила бы за поддержку Украины.

"Я не скрываю, что смотрю политических блогеров, многие из них - это россияне, которые живут за границей. Конечно, я не знаю, хорошие они или нет. Просто они против всего того, что сейчас происходит в мире и непосредственно в Украине. И я бы поблагодарила Максима Галкина и Аллу Борисовну - эти люди просто показали высший класс человечности", - подчеркнула певица.

Напомним, ранее Алена Винницкая высказалась о Мейхер и Брежневой, с которыми была в "ВИА Гре".

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