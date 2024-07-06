Она ответила, поддерживает ли связь с экс-коллегами.

Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Алена Винницкая, которая рассказала, чем занималась последние 2 года, высказалась об артистках Надежде Мейхер и Вере Брежневой. Исполнительница ответила, общается ли с экс-коллегами.

По словам Винницкой, с Мейхер они последний раз виделись еще 3 года назад. Она говорит, что у них всегда были хорошие отношения, но в последнее время певицы не поддерживают связь. Конкретной причины, как признается Алена, нет, но она думает, что на их общение повлияла война.

"У нас замечательные, теплые отношения. Последний раз виделись летом 2021 года. В Одессе, где встречались с одним театральным режиссером, который пригласил нас в свой театральный проект, с которым, к сожалению, не сложилось. Что-то там у них не получилось. Сейчас мы с Надей немножко потерялись из виду. Не созваниваемся так часто, как раньше, но уверена, что если встретимся, безумно будем рады друг другу. В начале большой войны, признаюсь, чувствовала какую-то растерянность, практически ни с кем не общалась. Не могла слушать каких-то чужих волнений, потому что своего было много. Меня даже начали немного раздражать люди, которые уехали", - поделилась артистка в интервью для OBOZ.UA.

Видео дня

Что касается Брежневой, то Винницкая уже не высказывается о ней так положительно. Как известно, исполнительница до полномасштабного вторжения и жила и гастролировала по России, а после 24 февраля резко изменила свою позицию. Сейчас она пытается строить карьеру в Украине и даже выпускала украиноязычные песни.

Однако Алена не уверена, на 100% ли Вера искренна со своими поклонниками. Знаменитость предполагает, что причиной ее возвращения в Украину мог стать развод с продюсером Константином Меладзе:

Мы на самом деле не знаем, что там произошло. Но, честно говоря, я с большим недоверием отношусь к этой истории. Мне кажется, что все не совсем так, как пытаются подать. Не исключено, что желание перейти на украинский рынок произошло на фоне развода с Меладзе. Она прекрасно понимала, что в России без Кости ей делать нечего, и решила присоединиться к Украине. Потому что, когда у нее все было хорошо там, лились деньги, она не думала, что, может, надо спеть песню на украинском - начать продвигать нашу культуру. Это называется переобувание, причем буквально на ходу. Там не получается, что сейчас быстро в этот вагон запрыгну, может, тут выгорит. А люди чувствуют неискренность - вот и все.

Позиция Мейхер и Брежневой по поводу войны

В 2014 году, когда оккупанты впервые напали на восточную Украину и аннексировали Крым, Брежнева продолжила выступать и жить в стране-агрессорке. Более того, она неоднократного говорила, что "не считала себя украинской певицей". Однако в феврале 2022 года ее взгляды внезапно изменились и она осудила режим Кремля, и стала на сторону Украины.

Что касается Мейхер, то она молчит о полномасштабном вторжении. Лишь в первые дни войны Надежда записала видео, в котором поблагодарила ВСУ. В августе 2023 года стало известно, что Мейхер находится в РФ и вышла замуж за россиянина.

Напомним, ранее мы писали, что Надежда Мейхер взяла фамилию мужа-россиянина и развивает собственный бизнес.

Вас также могут заинтересовать новости: