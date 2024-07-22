Она вместе со своим возлюбленным с 1993 года.

Украинская певица Алена Винницкая призналась, что боится развода с мужем Сергеем Большим.

Ранее артистка заявляла, что они уже делали паузу на два года в отношениях с любимым. Тогда, по ее словам, были моменты, которые не нравились ей в Сергее. Однако сейчас пара вместе, но у них не все так спокойно в браке.

"К сожалению, в моих отношениях с Сергеем было все. Все на чем можно просто изучать, как можно и, как нельзя. Потому что с 18 лет без опыта вообще там каких-то отношений, мы прошли просто весь этот путь. Когда все было "Боже, как классно", а потом все было плохо, а потом как-то ровно. Мы это все прошли и проходим дальше. В наших отношениях не штиль, нет! Это очень личное", - рассказала Винницкая в интервью Славе Демину.

Певица также добавила, что чувствует зависимость от мужа, ведь они за много лет очень привыкли друг к другу. Поэтому, несмотря на различные недоразумения, мысли о кардинальных изменениях, то есть разводе, ее сильно пугают. Об этом Алена откровенно сказала так:

"Я боюсь развода, конечно. Даже не то, чтобы его боюсь, я просто чувствую свою несостоятельность. Я чувствую не какую-то зависимость или страх. Я чувствую неспособность самой что-то сделать - такое есть немного".

Напомним, ранее Алена Винницкая высказалась о Мейхер и Брежневой, с которыми была в "ВИА Гре".

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