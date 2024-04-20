Она моментально осталась без работы.

Украинская актриса Леся Самаева, которая известна по фильмам "Сумасшедшая свадьба", "Сестры по крови", "Село на миллион" и другим киноработам, рассказала о безденежье и кредите в начале полномасштабного вторжения.

Она отметила, что в первые дни войны было ощущение отчаяния, а вся работа сразу отменилась. Поэтому пришлось думать, где брать деньги.

"В одну минуту фактически мы стали нищими. Накануне войны я была утверждена в четыре проекта, а потом вдруг все отменилось. Первое время спасали какие-то сбережения, а потом жили в кредит - брали деньги наперед с банковских карт", - рассказала актриса в интервью изданию OBOZ.UA.

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Но добавила, что нехватка средств все равно не останавливала ее постоянно донатить и помогать знакомым.

"Самое интересное, что когда поступали просьбы о помощи, то я открывала карточку, видела, какой минус, но все равно переводила средства. И еще часто вспоминалось, как прекрасно мы жили. А потом - без работы, без ничего. Это страшно - отчаяние и сплошное безденежье", - отметила Самаева.

Какую сумму брала в банке актриса и закрыла ли уже кредит - женщина не рассказывает. Однако радуется, что сейчас возобновился съемочный процесс и заработали театры. Поэтому работы, по словам Леси, пока хватает.

Напомним, ранее певица Злата Огневич впервые рассказала о своих кредитах и долгах.

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