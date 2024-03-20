Теперь певица не хочет быть никому должной.

Украинская певица Злата Огневич откровенно рассказала о своих бывших финансовых трудностях, из-за которых приходилось брать кредиты и даже быть в долгах.

Сначала она вспомнила историю о кредите, который когда-то решила взять в банке.

"Я брала кредит на подарки. Покупала технику и потом выплачивала этот кредит в течение года. Это делала я подарки своей команде. Хотелось подарить что-то классное. Я пошла и оформила много кредитов", - призналась Злата в программе "33 вопроса" на Люкс ФМ.

Но потом она пожалела об этом, ведь постоянно чувствовала, что должна деньги.

"Эта ситуация меня научила, что я не буду больше брать кредиты. Просто над тобой висит вот эта веревка кредитная и такая: "Заплати каждый месяц". Еще и плюс проценты. Мне не понравилось. Я себе дала слово, что все, как зарабатываю, значит на такие средства делаю подарки. Никаких больше кредитов", - добавила певица.

А потом призналась, что в начале пандемии имела долг в 17 000 долларов (примерно 665 тысяч гривень), ведь отменился ее концертный тур и нужно было выплатить деньги. Тот период Злата вспоминает так:

"Для меня это огромная сумма, для кого-то, возможно, нет, скажут, что артисты - миллиардеры и что такое для нее 17 000? Нет, для меня эта сумма была тумач. Я выплачивала ее 2 года, и работала, и занимала. Я не могла жить с такой мыслью, что я кому-то что-то должна. Я что-то продала из драгоценностей, из украшений, что-то наработала отдала".

Также проблемы с деньгами почувствовала певица и в начале войны. Однако на этот раз ее спасло блогерство.

"На момент полномасштабного вторжения творчество очень мало монетизировалось, потому что мы привыкли к другому: разные там опен-эйры, концерты, корпоративы. Поэтому мы начали зарабатывать блогерством. И на какой-то момент блогерство стало приносить больше заработка, чем артистическая деятельность", - сказала Огневич.

Напомним, ранее Злата Огневич откровенно рассказала о детстве в Крыму.

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