Они расстались в 2011 году.

Украинская актриса и ведущая Даша Трегубова в интервью Люкс ФМ рассказала о своей личной жизни и мыслях относительно возвращения к бывшему мужу.

Звезда откровенно рассказала, что пока не дает волю эмоциям, поэтому не позволяет себе в кого-то влюбиться.

Даша добавила, что новой любви нет и у ее экс-мужа. Однако, она посоветовала ему обратить внимание на подругу.

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"Я советовала ему обратить внимание на одну очень хорошую его подругу, которая рядом, она очень классная. Он немножко был к этому не готов, он тогда сильно стрессонул", - сказала Трегубова.

Вероятно, такая реакция была у мужчины потому, что он до сих пор лелеет надежды вернуть Дашу. Ведь на вопрос, пытался ли он восстановить отношения, актриса лаконично ответила:

"Я не расскажу, потому что вдруг он будет смотреть это интервью".

Даша добавила, что дважды в одну реку не войдешь.

"Я знаю свою такую черту, дважды в одну воду не могу войти, у меня не получится. Я настолько изменилась с тех пор, что сейчас мы можем быть только друзьями", - добавила актриса.

Чем известна Даша Трегубова

Даша Трегубова была постоянным экспертом проекта "Все буде добре", соведущей "Битвы экстрасенсов", ведущей "Этого мгновения год спустя" и "X-фактор".

В 2011 году стало известно о разводе Даши с бизнесменом, имя которого она до сих пор держит в секрете. Она рассказывала, что проблемы в отношениях начались после рождения дочери Полины.

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