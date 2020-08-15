Плюс-сайз модель Эшли Грэм поздравила мужа с 10-летием брака забавными фото

Модель поделилась ранее неопубликованными в соцсетях снимками.

Популярная американская модель plus-size Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин празднуют 10-ю годовщину свадьбы.

Читайте такжеГолая модель plus-size Эшли Грэм показала, как кормит ребенка грудью10 лет назад влюбленные сказали друг другу "да" и обменялись кольцами. По случаю праздника супруги решили вспомнить счастливые моменты совместной жизни и поделиться воспоминаниями с подписчиками в Instagram. На фото и видео пара дурачится дома, целуется и наслаждается друг другом.

"Сегодня я люблю тебя сильнее, чем 10 лет назад, когда вышла замуж! Как такое возможно?! Спасибо, что доверяешь мне свое сердце и каждый день делаешь меня лучше. Пусть господь благословит тебя, Джастин! С годовщиной!", - написала модель.

Джастин Эрвин также не забыл про годовщину свадьбы и поздравил супругу в соцсети. "10 лет назад мы дали друг другу обещания, которые через некоторое время превратились в то, что мы сделали. Мы действительно путешествовали по миру, создали семью, испытали лучшее из лучшего и победили худшее из худшего. И теперь мы имеем удовольствие оглянуться назад на 10 лет и направить наш взгляд в будущее — на то, что мы сделаем. Поднимем бокалы за наше первое десятилетие! С годовщиной тебя, вонючка. Я люблю тебя!", - написал Джастин.

Отношения Эшли Грэм и Джастина Эрвина:

Эшли Грэм и Джастин Эрвин познакомились в церкви в 2009 году.

В 2010 году влюбленные пошли под венец.

В январе 2020 Грэм родила первенца - сына Исаака.

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